В Одесской области на полицейского натравили собаку, а его напарника избили

Фото: собака (pixabay.com)

В Овидиопольском районе Одесской области мужчина натравил на полицейского овчарку, а его напарнику нанес тяжкие телесные повреждения. Он пытался скрыться от правоохранителей.

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Указано, что патрульные выехали на отработку вызова о домашнем насилии.

"Увидев полицейских, правонарушитель с места происшествия скрылся. Полицейские догнали его у места проживания. Только мужчина увидел, что за ним приехали правоохранители, на одного натравил овчарку, а со вторым бросился в драку", - сказано в сообщении.

В результате 32-летний полицейский получил черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, перелом лицевой кости, перелом носа и закрытый перелом фаланги левой кисти. Чтобы отбиться от собаки, 25-летний напарник обезвредил собаку из табельного оружия.

Сообщается, что 30-летнему правонарушителю объявили подозрение по части 2 статьи 345 Уголовного кодекса (умышленное причинение работнику правоохранительного органа легких телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей).

Отдельно дадут и правовую оценку действиям подозреваемого в отношении бывшего родственника, которого он избил.

При этом по факту использования полицейским огнестрельного оружия руководство ГУНП в области инициировало проведение служебного расследования. Действиям правоохранителя дадут правовую оценку.

Как писало РБК-Украина, в конце октября в Тернопольской области 33-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения на избирательном участке напал на полицейского.

Напомним, в городе Каменское Днепропетровской области автомобильные воры избили кирпичом полицейского, который попытался их задержать.