В Одесской области пограничники задержали украинца, который ехал в Молдову в женской одежде

В Одесской области на контрольном посту пограничники обнаружили в такси 26-летнего украинца. Мужчина в женском наряде планировал попасть в Молдову.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

Пограничники задержали 26-летнего украинца, который ехал в Молдову в женской одежде (twitter.com/DPSU_ua)

За попытку незаконного пересечения границы на мужчину оформили документы админпроизводства и проинформировали территориальный центр комплектования.

Сообщается, что путешественник в женском наряде планировал попасть в Молдову. При себе также имел временное удостоверение военнообязанного.

По данным ГНСУ, в Одесской области на контрольном посту пограничники обнаружили в такси 26-летнего украинца.

Ранее мы сообщали, что при попытке сбежать из Украины задержали более 2000 человек.

Также мы писали, что на границе с Румынией задержали мужчину с удостоверением представителя президента России.

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