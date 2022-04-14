На границе с Румынией задержали мужчину с удостоверением представителя президента России
Пограничники задержали мужчину с удостоверением представителя администрации президента России. Он пытался незаконно выехать с территории Украины в Румынию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).
В Госпогранслужбе отметили, что после задержания группы мужчин в Закарпатье, которая пыталась незаконно попасть в Румынию, обнаружился российский след. У одного из фигурантов уголовного дела обнаружили просроченное удостоверение представителя администрации президента России. Подлинность документа проверяют
Кроме того, у мужчины в доме нашли, средства связи, банковские карты, которые могли использоваться для незаконной деятельности, а также большое количество и пророссийской атрибутики.
Фото: мужчину с удостоверением представителя президента РФ задержали украинские пограничники (t.me/DPSUkr)
Напомним, ранее Госпогранслужба сообщила о задержании более 2000 человек при попытке сбежать из Украины. Некоторые из них погибли, при попытке незаконного пересечения границы.
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