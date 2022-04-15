В Одесской области пограничники задержали украинца, который ехал в Молдову в женской одежде
В Одесской области на контрольном посту пограничники обнаружили в такси 26-летнего украинца. Мужчина в женском наряде планировал попасть в Молдову.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.
По данным ГНСУ, в Одесской области на контрольном посту пограничники обнаружили в такси 26-летнего украинца.
Сообщается, что путешественник в женском наряде планировал попасть в Молдову. При себе также имел временное удостоверение военнообязанного.
За попытку незаконного пересечения границы на мужчину оформили документы админпроизводства и проинформировали территориальный центр комплектования.
Пограничники задержали 26-летнего украинца, который ехал в Молдову в женской одежде (twitter.com/DPSU_ua)
Ранее мы сообщали, что при попытке сбежать из Украины задержали более 2000 человек.
Также мы писали, что на границе с Румынией задержали мужчину с удостоверением представителя президента России.
Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!
Победа будет за нами! Слава Украине!