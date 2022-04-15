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В Одесской области пограничники задержали украинца, который ехал в Молдову в женской одежде

Новина українською →
Одесская область , Пятница 15 апреля 2022 18:06
В Одесской области пограничники задержали украинца, который ехал в Молдову в женской одежде Украинец ехал в Молдову в женской одежде (twitter.com/DPSU_ua)
Автор: Татьяна Самарук

В Одесской области на контрольном посту пограничники обнаружили в такси 26-летнего украинца. Мужчина в женском наряде планировал попасть в Молдову.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

По данным ГНСУ, в Одесской области на контрольном посту пограничники обнаружили в такси 26-летнего украинца.

Сообщается, что путешественник в женском наряде планировал попасть в Молдову. При себе также имел временное удостоверение военнообязанного.

За попытку незаконного пересечения границы на мужчину оформили документы админпроизводства и проинформировали территориальный центр комплектования.

В Одесской области пограничники задержали украинца, который ехал в Молдову в женской одежде

Пограничники задержали 26-летнего украинца, который ехал в Молдову в женской одежде (twitter.com/DPSU_ua)

Ранее мы сообщали, что при попытке сбежать из Украины задержали более 2000 человек.

Также мы писали, что на границе с Румынией задержали мужчину с удостоверением представителя президента России.

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Государственная пограничная служба
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