В Одеській області прикордонники затримали українця, який їхав у Молдову в жіночому одязі
В Одеській області на контрольному посту прикордонники виявили в таксі 26-річного українця. Чоловік у жіночому вбранні планував потрапити до Молдови.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.
За даними ДПСУ, на Одещині на контрольному посту прикордонники виявили в таксі 26-річного українця.
Повідомляється, що мандрівник у жіночому вбранні планував потрапити до Молдови. При собі також мав тимчасове посвідчення військовозобов’язаного.
За спробу незаконного перетинання кордону на чоловіка оформили документи адмінпровадження та поінформували територіальний центр комплектування.
Прикордонники затримали 26-річного українця, який їхав у Молдову в жіночому одязі (twitter.com/DPSU_ua)
Раніше ми повідомляли, що при спробі втекти з України затримали понад 2000 осіб.
Також ми писали, що на кордоні з Румунією затримали чоловіка з посвідченням представника президента Росії.
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