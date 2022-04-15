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В Одеській області прикордонники затримали українця, який їхав у Молдову в жіночому одязі

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Одеська область , П'ятниця 15 квітня 2022 18:06
В Одеській області прикордонники затримали українця, який їхав у Молдову в жіночому одязі Українець їхав у Молдову в жіночому одязі (twitter.com/DPSU_ua)
Автор: Тетяна Самарук

В Одеській області на контрольному посту прикордонники виявили в таксі 26-річного українця. Чоловік у жіночому вбранні планував потрапити до Молдови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

За даними ДПСУ, на Одещині на контрольному посту прикордонники виявили в таксі 26-річного українця.

Повідомляється, що мандрівник у жіночому вбранні планував потрапити до Молдови. При собі також мав тимчасове посвідчення військовозобов’язаного.

За спробу незаконного перетинання кордону на чоловіка оформили документи адмінпровадження та поінформували територіальний центр комплектування.

В Одеській області прикордонники затримали українця, який їхав у Молдову в жіночому одязі

Прикордонники затримали 26-річного українця, який їхав у Молдову в жіночому одязі (twitter.com/DPSU_ua)

Раніше ми повідомляли, що при спробі втекти з України затримали понад 2000 осіб.

Також ми писали, що на кордоні з Румунією затримали чоловіка з посвідченням представника президента Росії.

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