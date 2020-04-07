В Одесской области подтвердили новые случаи коронавируса 

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Всего в области 32 человека заболели COVID-19

В Одесской области подтвердили два новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщает “Думская”.

Сообщается, что новые случаи были подтверждены в Одессе и селе Шевченково Килийского района. В обоих случаях заразились женщины.

Всего в Одесской области лабораторно подтверждены 32 случая заболевания коронавирусом.

Напомним, по данным Министерства здравоохранения по состоянию на утро 7 апреля, в Украине подтверждены 1462 случая COVID-19. Из них 143 были выявлены за прошлые сутки 6 апреля. В Одесской области сообщали о 30 заболевших.

Ранее РБК-Украина писало, что в Днепропетровской области зафиксировали вспышку коронавируса в городе Первомайске. 7 апреля были подтверждены 15 новых заболеваний в этом населенном пункте. До этого в области сообщалось о 26 случая заболевания.

Кроме этого сообщалось, что жителям двух областей рекомендовали на выходных оставаться дома. В частности в Черновицкой и Тернопольской области рекомендовали жителям оставаться дома с 13:00 субботы до 6:00 понедельника в связи с коронавирусом.