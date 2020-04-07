ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Одеській області підтвердили нові випадки коронавіруса

Новини » Коронавірус     07.04.2020 - 22:31
В Одеській області підтвердили нові випадки коронавіруса
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Всього в області 32 людини захворіли COVID-19

В Одеській області підтвердили два нових випадки захворювання коронавірусом. Про це повідомляє "Думська".

Повідомляється, що нові випадки були підтверджені в Одесі та селі Шевченкове Кілійського району. В обох випадках заразилися жінки.

Всього в Одеській області лабораторно підтверджено 32 випадки захворювання коронавірусом.

Нагадаємо, за даними Міністерства охорони здоров'я станом на ранок 7 квітня, в Україні підтверджено 1462 випадку COVID-19. З них 143 були виявлені за минулу добу 6 квітня. В Одеській області повідомляли про 30 хворих.

Раніше РБК-Україна писало, що в Дніпропетровській області зафіксували спалах коронавіруса в місті Первомайську. 7 квітня були підтверджені 15 нових захворювань у цьому населеному пункті. До цього в області повідомлялося про випадки захворювання 26.

Крім цього повідомлялося, що жителям двох областей рекомендували на вихідних залишатися вдома. Зокрема Чернівецької та Тернопільської області рекомендували жителям залишатися вдома з 13:00 суботи до 6:00 понеділка у зв'язку з коронавірусом.

У Донецькій області від коронавірусу одужала перша людина У Франції число жертв коронавірусу перевищила 10 тисяч
Новини України ОдесаОдесаКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся