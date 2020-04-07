Жителям двух областей рекомендовали на выходных оставаться дома

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Жителям Черновицкой и Тернопольской области рекомендовали оставаться дома с 13:00 субботы до 6:00 понедельника

Жителям Черновицкой и Тернопольской областей рекомендовали на выходных оставаться дома в рамках карантина из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Сообщается, что жители регионов положительно отреагировали на дополнительную карантинную рекомендацию.

"Главы Черновицкой и Тернопольской ОГА сообщили, что жители регионов положительно отреагировали на дополнительную карантинную рекомендацию оставаться дома в течение выходных - с 13:00 субботы до 6:00 понедельника", - говорится в сообщении.

Напомним, в Черновицкой области от коронавирусной инфекции выздоровели 16 человек. Среди них трое детей.

Кроме того, главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что украинцы должны соблюдать карантинных ограничений для скорейшего восстановления нормальной жизни в стране.

Отметим, в Украине за сутки зафиксировали семь новых летальных случаев, связанных с заболеванием коронавирусом. Так, по состоянию на утро 7 апреля в Украине умерли 45 пациентов, инфицированных коронавирусом.