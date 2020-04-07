ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Жителям двух областей рекомендовали на выходных оставаться дома

Новости » Коронавирус     07.04.2020 - 20:13
Жителям двух областей рекомендовали на выходных оставаться дома
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Жителям Черновицкой и Тернопольской области рекомендовали оставаться дома с 13:00 субботы до 6:00 понедельника

Жителям Черновицкой и Тернопольской областей рекомендовали на выходных оставаться дома в рамках карантина из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Сообщается, что жители регионов положительно отреагировали на дополнительную карантинную рекомендацию.

"Главы Черновицкой и Тернопольской ОГА сообщили, что жители регионов положительно отреагировали на дополнительную карантинную рекомендацию оставаться дома в течение выходных - с 13:00 субботы до 6:00 понедельника", - говорится в сообщении.

Напомним, в Черновицкой области от коронавирусной инфекции выздоровели 16 человек. Среди них трое детей.

Кроме того, главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что украинцы должны соблюдать карантинных ограничений для скорейшего восстановления нормальной жизни в стране.

Отметим, в Украине за сутки зафиксировали семь новых летальных случаев, связанных с заболеванием коронавирусом. Так, по состоянию на утро 7 апреля в Украине умерли 45 пациентов, инфицированных коронавирусом.

В Николаевской области с подозрением на коронавирус госпитализировали девять человек Завершение пандемии коронавируса в мире прогнозировать рано, - ВОЗ
Новости Украины КоронавирусЧерновицкая областьТернопольская область
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь