В Одесской области почувствовали землетрясение

Жители Одесской области ощутили в ночь на субботу, 25 апреля несколько подземных толчков. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на издание "Думская".

Это произошло примерно в 1:00. По данным сейсмологических ресурсов, в это время было зафиксировано землетрясение в Румынии. Подземные толчки, магнитуда которых составляла 4.72, 4.9 и 5.3, возникли в зоне горного хребта Вранча.

Именно отголоски этих колебаний дошли до Одесской области.

Напомним, в Украине на Пасху произошли сразу два землетрясения. Подземные толчки были зафиксированы 19 апреля на Закарпатье. Эпицентр силы находился на глубине пяти километров под землей. Несмотря на то, что толчки были не очень мощными, местные жители их почувствовали.

Ранее в марте землетрясение, которое произошло в Румынии, задело Одесскую область. Как отмечается, толчки ощутили жители Измаила. Эпицентр землетрясения находился в горах Вранча. Сейсмологические колебания магнитудой 4,3 балла произошли на глубине 129 -136 километров.