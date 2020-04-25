В Одеській області відчули землетрус

Мешканці Одеської області відчули у ніч на суботу, 25 квітня кілька підземних поштовхів. Про це передає РБК-Україна з посиланням на видання "Думская".

Це сталося приблизно о 1:00. За даними сейсмологічних ресурсів, у цей час було зафіксовано землетрус у Румунії. Підземні поштовхи, магнітуда яких становила 4.72, 4.9 5.3, виникли в зоні гірського хребта Вранча.

Саме відгомони цих коливань дійшли до Одеської області.

Нагадаємо, в Україні на Великдень відбулися відразу два землетруси. Підземні поштовхи були зафіксовані 19 квітня на Закарпатті. Епіцентр сили знаходився на глибині п'яти кілометрів під землею. Незважаючи на те, що поштовхи були не дуже потужними, місцеві жителі їх відчули.

Раніше в березні землетрус, який стався в Румунії, зачепив Одеську область. Як зазначається, поштовхи відчули жителі Ізмаїла. Епіцентр землетрусу знаходився в горах Вранча. Сейсмологічні коливання магнітудою 4,3 бала сталися на глибині 129 -136 кілометрів.