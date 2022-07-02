В Одесской области на пляже взорвалась мина: есть погибший

Иллюстративное фото: в Одесской области на пляже взорвалась мина (Getty Images)

На одном из пляжей курортного поселка Каролино-Бугаз Одесской области мужчина подорвался на мине.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Одесский горсовет в Telegram, об этом заявила начальница пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.