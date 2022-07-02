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В Одесской области на пляже взорвалась мина: есть погибший

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Одесская область, Суббота 02 июля 2022 20:21
В Одесской области на пляже взорвалась мина: есть погибший Иллюстративное фото: в Одесской области на пляже взорвалась мина (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

На одном из пляжей курортного поселка Каролино-Бугаз Одесской области мужчина подорвался на мине.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Одесский горсовет в Telegram, об этом заявила начальница пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.

"Во время заплыва в море на одном из пляжей Одесской области взорвался на взрывчатке и погиб отдыхающий", - рассказала она.

По ее словам, еще один человек получил контузию в результате происшествия.

Напомним, ранее стало известно, что 21 июня на пляже в Одесской области сдетонировала морская российская мина. Взрывная волна выбила несколько окон и повредила роллеты домика для отдыхающих.

Также мы писали, что в Одесской области на одном из пляжей подорвался отдыхающий. В результате инцидента он погиб.

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