В Одесской области на пляже взорвалась мина: есть погибший
На одном из пляжей курортного поселка Каролино-Бугаз Одесской области мужчина подорвался на мине.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Одесский горсовет в Telegram, об этом заявила начальница пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.
"Во время заплыва в море на одном из пляжей Одесской области взорвался на взрывчатке и погиб отдыхающий", - рассказала она.
По ее словам, еще один человек получил контузию в результате происшествия.
Напомним, ранее стало известно, что 21 июня на пляже в Одесской области сдетонировала морская российская мина. Взрывная волна выбила несколько окон и повредила роллеты домика для отдыхающих.
Также мы писали, что в Одесской области на одном из пляжей подорвался отдыхающий. В результате инцидента он погиб.
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