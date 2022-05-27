ru ua
Пт, 27 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Одесской области перекроют трассу национального значения. Сроки и схема объезда

Новина українською →
Одесса, Пятница 27 мая 2022 05:13
В Одесской области перекроют трассу национального значения. Сроки и схема объезда Дорога Н-33 Одесса – Белгород-Днестровский – Монаши (Фото: wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

"Укравтодор" 27 мая с 08:00 до 17:00 перекроет дорогу национального значения Н-33 Одесса – Белгород-Днестровский – Монаши в связи с ремонтными работами. Для всех видов транспорта предусмотрен объезд в районе поселка Великодолинское. Сообщается, что ремонтные работы будут выполняться на железнодорожном переезде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укравтодор.

В Одесской области перекроют трассу национального значения. Сроки и схема объезда

Ранее сообщалось, что на восстановление разрушенных войной дорог необходимо 900 млрд гривен. Ремонт всех поврежденных объектов инфраструктуры займет не меньше 3-4 лет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укравтодор Одесса
NEWS
Данилов рассказал, как к защитникам "Азовстали" относятся в плену
Данилов рассказал, как к защитникам "Азовстали" относятся в плену
DAILY
Карта войны. Где идут ключевые бои и есть ли угроза атаки на север Украины
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Карта войны. Где идут ключевые бои и есть ли угроза атаки на север Украины