В Одеській області перекриють трасу національного значення. Терміни і схема об'їзду
Дорога Н - 33 Одеса-Білгород-Дністровський-Монаші (Фото: wikimedia.org)
"Укравтодор" 27 травня з 08:00 до 17:00 перекриє дорогу національного значення Н-33 Одеса – Білгород-Дністровський – Монаші у зв'язку з ремонтними роботами. Для всіх видів транспорту передбачений об'їзд в районі селища Великодолинське. Повідомляється, що ремонтні роботи будуть виконуватися на залізничному переїзді.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укравтодор.
Раніше повідомлялося, що на відновлення зруйнованих війною доріг необхідно 900 млрд гривень. Ремонт всіх пошкоджених об'єктів інфраструктури займе не менше 3-4 років.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.