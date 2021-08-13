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В Одесской области один из горсоветов решил принимать только вакцинированных граждан

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Балтская община, Пятница 13 августа 2021 16:07
В Одесской области один из горсоветов решил принимать только вакцинированных граждан Фото: Балтский горсовет не принимает граждан без прививки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Балтской общине Одесской области ввели ограничения для непривитых от коронавируса граждан. Местный городской совет решил не принимать граждан без прививки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный телеканал "Думская".

С 1 августа в Балтской ОТО перестали пускать невакцинированных людей в помещения мэрии и старостинских округов. Жители общины рассказали, что без справки от семейного врача о вакцинации или о переносе болезни невозможно получить ни одной справки.

Ограничение ввели протоколом заседания местной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуации, которое состоялось 6 июля. Однако соответствующих распоряжений от мэра или главного санврача или решений горсовета или исполкома нет.

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