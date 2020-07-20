В Киеве под многоэтажкой произошла драка со стрельбой

Фото: пистолет (РБК-Украина)

Пострадали три студента из Конго

В Киеве на проспекте Гонгадзе, 32 у жилого дома произошла драка со стрельбой. В результате пострадали три человека.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Компания людей в состоянии алкогольного опьянения спровоцировала конфликт из студентами из Конго.

По словам пострадавших, они вышли из аптеки. Вызвали такси, чтобы ехать домой.

Когда сели в автомобиль, подлетели 5 человек и с криками "черные, что вы сдесь делаете", достали их из автомобиля и начали бить. Потом кто-то начал стрелять в воздух, местные люди вызвали полицию.

Полицейские из подразделения полиции охраны, во время проведения поисков нападавших, нашли в лесу компанию молодых людей, которое очень громко и бурно обсуждали то, как "наказали приезжих" и как разбили стекло. Их задержали.

Ранее в Харькове произошла стрельба в ночном клубе.

РБК-Украина писало, что в Черновцах на улице Небесной Сотни во время конфликта между двумя мужчинами произошла стрельба.