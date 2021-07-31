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В Одесской области ночью авто сбило велосипедистов, два человека погибли

Автор: РБК-Украина

Полицейские расследуют смертельное ДТП в Белгород-Днестровском районе Одесской области. Автомобиль сбил велосипед, на котором ехали два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

Правоохранители установили, что 22-летний водитель Mitsubishi Galant наехал на велосипед, направлявшийся ему навстречу. Водитель и пассажир велисопеда в возрасте 27 и 19 лет погибли на месте от полученных травм.

Авария произошла ночью на дороге между селами Пшеничное и Благодатное.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины, продолжается досудебное следствие.

Ранее на автодороге Киев-Чернигов микроавтобус с пассажирами столкнулся с фурой.

Напомним, в районе села Каменное произошло ДТП с участием четырех автомобилей.

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ДТПОдесса