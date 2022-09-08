В Одесской области нашли обломок сбитой российской ракеты: что известно

В Одесской области обнаружен обломок российской крылатой ракеты, сбитой ПВО несколько недель тому назад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram спикера Одесской области Сергея Братчука.

"Одесская область. Вблизи населенного пункта одного из районов области обнаружен безопасный отломок вражеской крылатой ракеты, упавший на территорию во время уничтожения крылатой ракеты силами ПВО несколько недель назад", - рассказал он. По словам Братчука, специалисты проведут соответствующие контролируемые работы по изъятию и утилизации.