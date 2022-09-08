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В Одесской области нашли обломок сбитой российской ракеты: что известно

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Одесса, Четверг 08 сентября 2022 11:56
В Одесской области нашли обломок сбитой российской ракеты: что известно Фото: в Одесской области обнаружен обломок российской крылатой ракеты (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Одесской области обнаружен обломок российской крылатой ракеты, сбитой ПВО несколько недель тому назад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram спикера Одесской области Сергея Братчука.

"Одесская область. Вблизи населенного пункта одного из районов области обнаружен безопасный отломок вражеской крылатой ракеты, упавший на территорию во время уничтожения крылатой ракеты силами ПВО несколько недель назад", - рассказал он.

По словам Братчука, специалисты проведут соответствующие контролируемые работы по изъятию и утилизации.

Как сообщалось, украинские силы ПВО 20 августа, утром сбили над Днепропетровской областью четыре ракеты. Обломки одной из них повредили жилые дома.

Также ВСУ нашли и показали обломки ракеты, которую российская армия выпустила 8 августа из Черного моря.

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