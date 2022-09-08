В Одеській області знайшли уламок збитої російської ракети: що відомо

В Одеській області виявлено уламок російської крилатої ракети, збитої ППО кілька тижнів тому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram спікера Одеської області Сергія Братчука.

"Одеська область. Поблизу населеного пункту одного з районів області виявлено безпечний уламок ворожої крилатої ракети, що впав на територію під час знищення крилатої ракети силами ППО кілька тижнів тому", - розповів він. За словами Братчука, фахівці проведуть відповідні контрольовані роботи з вилучення та утилізації.