В Одесской области начальника исполнительной службы осудили на 5 лет за взятку

Обвиняемый получил от сотрудников "Приват Банка" 300 долларов

Начальника Беляевского горрайонного отдела государственной исполнительной службы в Одесской области за 300 долларов взятки приговорили к 5 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщает "Судебный репортер".

"По материалам дела, обвиняемый получил от сотрудников "Приват Банка" 300 долларов за снятие ареста с квартиры. Банк должен был реализовать ее как ипотечное имущество, но она была арестована по долгам собственника перед другим банком", - говорится в сообщении.

Начальник государственной исполнительной службы в суде свою вину не признал. С его слов, в начале 2017-го к нему обратился представитель банка по поводу отмены ареста. В феврале он якобы снял арест и направил банку постановление, но в мае представители банка сами приехали за постановлением, а после выхода их из кабинета он нашел на столе деньги и хотел вернуть, но на выходе был задержан.

Как сообщается, неправомерное вознаграждение чиновник якобы обсуждал с одним из сотрудников "Приват Банка". Но последний в суде сказал, что деньги у него не требовали. Однако это было опровергнуто протоколом о результатах аудио - и видеоконтроля.

Отмечается, доводы обвиняемого, что постановление было вынесено им ранее суд во внимание не принял, поскольку, как усматривается из ее текста, составлена она именно начальником Беляевского горрайонного ОГИС, а по состоянию на февраль 2016 года он не занимал эту должность. Кроме того, доказательств в подтверждение того, что в феврале он посылал постановление сторонам исполнительного производства, предоставлено не было.

"В то же время суд решил, что прокурор не доказал, что получение взятки было сопряжено с вымогательством. Следовательно требование было исключено из обвинения", - говорится в сообщении.

На приговор может быть подана апелляция в течение 30 дней с момента его провозглашения. До вступления приговора в законную силу к обвиняемому применена мера пресечения в виде личного обязательства.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ровенской области на взятке задержали чиновника одного из горсоветов региона.