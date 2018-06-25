У Одеській області начальника Держвиконслужби засудили на 5 років за хабар

Обвинувачений отримав від співробітників "Приват Банку" 300 доларів

Начальника Біляївського міськрайонного відділу державної виконавчої служби в Одеській області за 300 доларів хабара засудили до 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це повідомляє "Судовий репортер".

"За матеріалами справи, обвинувачений отримав від співробітників "Приват Банку" 300 доларів за зняття арешту з квартири. Банк мав реалізувати її як іпотечне майно, але вона була арештована за боргами власника перед іншим банком", - йдеться у повідомленні.

Начальник держвиконслужби в суді свою вину не визнав. З його слів, на початку 2017-го до нього звернувся представник банку з приводу скасування арешту. В лютому він начебто зняв арешт і надіслав банку постанову, але у травні представники банку самі приїхали за постановою, а після виходу їх з кабінету він знайшов на столі гроші і хотів повернути, але на виході був затриманий.

Як повідомляється, неправомірну винагороду чиновник нібито обговорював з одним із працівників "Приват Банку". Але останній в суді сказав, що гроші в нього не вимагали. Однак це було спростовано протоколом про результати аудіо- та відеоконтролю.

Зазначається, доводи обвинуваченого, що постанова була винесена ним раніше суд до уваги не прийняв, оскільки, як вбачається з її тексту, складена вона саме начальником Біляївського міськрайонного ВДВС, а станом на лютий 2016 року він не займав цю посаду. Крім того, доказів на підтвердження того, що в лютому він надсилав постанову сторонам виконавчого провадження, надано не було.

"Водночас суд вирішив, що прокурор не довів, що одержання хабара було поєднано з вимаганням. Відтак вимагання було виключено з обвинувачення", - йдеться у повідомленні.

На вирок може бути подана апеляція протягом 30 днів з моменту його проголошення. До набрання вироком законної сили до обвинуваченого застосований запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Рівненській області на хабарі затримали чиновника однієї з міськрад регіону.