У Рівненській області на хабарі затримали чиновника міськради

Чиновник організував систему "відкатів" під час проведення держзакупівель

У Рівненській області на хабарі затримали чиновника однієї з міськрад регіону. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Національної поліції України.

"Керівник відділу охорони здоров’я однієї з міськрад Рівненської області вимагав від підприємця 50 відсотків "відкату" від його майбутнього "чистого" прибутку", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, чиновник організував систему "відкатів" під час проведення держзакупівель. Хабар посадовець вимагав за обрання підприємця переможцем у процедурі держзакупівлі ліків за завищеними цінами, а також за погодження термінів розрахунку за поставлений товар.

Затримали зловмисника вчора, 22 червня 2018 року, під час одержання 13,5 тис. хабаря.

Наразі за вказаним фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

На Рівненщині поліція викрила на хабарі посадовця міської ради Керівник відділу охорони здоров’я однієї з міськрад... Опубліковано Національна поліція України Субота, 23 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що співробітники Служби безпеки України (СБУ) затримали на хабарі заступника гендиректора Донецькстандартметрології.