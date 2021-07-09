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В Одесской области мужчина подорвал гранату и погиб

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Раздельная, Пятница 09 июля 2021 13:03
В Одесской области мужчина подорвал гранату и погиб Фото: полиция на месте инцидента (od.npu.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

В Раздельной Одесской области мужчина погиб в результате подрыва гранаты. Полиция квалифицировала инцидент как самоубийство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Одесской области.

Сообщается, что мужчину 1985 года рождения вчера вечером обнаружили без признаков жизни во дворе дома, где он проживал с матерью, после того, как там прогремел взрыв. По предварительной информации, он сам подорвал гранату вскоре после того, как от него ушла женщина.

"Кроме него, незначительные повреждения получил подросток, который живет по соседству. Парня осмотрели врачи, госпитализация ему не понадобилась", - говорится в сообщении.

Сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство".

Напомним, до этого в Харькове мужчина бросил гранату в группу подростков, в результате взрыва пострадали пять человек.

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