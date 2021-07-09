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В Одеській області чоловік підірвав гранату і загинув

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Роздільна, П'ятниця 09 липня 2021 13:03
В Одеській області чоловік підірвав гранату і загинув Фото: поліція на місці інциденту (od.npu.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

У Роздільній Одеській області чоловік загинув в результаті підриву гранати. Поліція кваліфікувала інцидент як самогубство.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Одеської області.

Повідомляється, що чоловіка 1985 року народження вчора ввечері виявили без ознак життя у дворі будинку, де він проживав з матір'ю, після того, як там прогримів вибух. За попередньою інформацією, він сам підірвав гранату незабаром після того, як від нього пішла жінка.

"Крім нього, незначні пошкодження отримав підліток, який живе по сусідству. Хлопця оглянули лікарі, госпіталізація йому не знадобилася", - йдеться в повідомленні.

Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою "самогубство".

Нагадаємо, до цього в Харкові чоловік кинув гранату в групу підлітків, в результаті вибуху постраждали п'ятеро людей.

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