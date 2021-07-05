В Одеській області масштабне знеструмлення. На електростанції у Молдові аварія
Фото: більше ніж 100 населених пунктів Одеської області було знеструмленню (pixabay/електростанція)
Сьогодні, близько о 13:38, більше ніж 100 населених пунктів Одеської області було знеструмленно. Причиною стала аварія на Молдовській державній районній електростанції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДТЕК Одеської області.
Як зазначає компанія, молдовська електростанція живить підстанції України "Роздільна" та "Кучургани". Внаслідок аварійного відключення лінії 110 кВ, 96 та частково 47 населених пунктів Роздільнянського та Одеського районів були знеструмлені.
Відомо, що електропостачення відновиться після усунення несправностей на молдовській електричній станції.