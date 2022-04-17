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В Одеській області ліквідували агентурну мережу окупантів, - СБУ

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Київ, Неділя 17 квітня 2022 14:33
В Одеській області ліквідували агентурну мережу окупантів, - СБУ Фото: СБУ ліквідувала агентурну мережу окупантів в Одеській області (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Служба безпеки України (СБУ) ліквідувала в Одеській області російську агентурну мережу. Затримано трьох осіб, які співпрацювали з країною-агресором.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр СБУ.

"В Одеській області нейтралізована агентурна мережа, яка працювала на країну-агресора", - наголошується в повідомленні.

Затримані три російських агентів. Напередодні вторгнення Росії вони нагнітали соціальну напругу і намагалися вчинити диверсію. Зокрема, підозрювані руйнували транспортні шляхи, підпалювали ліси і проводили постановочні мітинги.

Після початку війни роботу агентурної мережі переорієнтували на збір даних про військових в Одеській області, розташування блокпостів, волонтерських центрів і настрої місцевих жителів.

Нагадаємо, напередодні псевдоглаві окупованої Нової Каховки в Херсонській області оголосили про підозру у зраді.

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