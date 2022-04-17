В Одеській області ліквідували агентурну мережу окупантів, - СБУ
Служба безпеки України (СБУ) ліквідувала в Одеській області російську агентурну мережу. Затримано трьох осіб, які співпрацювали з країною-агресором.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр СБУ.
"В Одеській області нейтралізована агентурна мережа, яка працювала на країну-агресора", - наголошується в повідомленні.
Затримані три російських агентів. Напередодні вторгнення Росії вони нагнітали соціальну напругу і намагалися вчинити диверсію. Зокрема, підозрювані руйнували транспортні шляхи, підпалювали ліси і проводили постановочні мітинги.
Після початку війни роботу агентурної мережі переорієнтували на збір даних про військових в Одеській області, розташування блокпостів, волонтерських центрів і настрої місцевих жителів.
Нагадаємо, напередодні псевдоглаві окупованої Нової Каховки в Херсонській області оголосили про підозру у зраді.
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