ru ua
Вс, 17 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Псевдоруководителю Новой Каховки сообщили о подозрении в коллаборационизме

Новина українською →
Новая Каховка, Воскресенье 17 апреля 2022 14:26
Псевдоруководителю Новой Каховки сообщили о подозрении в коллаборационизме Фото: псевдоруководителю Новой Каховки сообщили о подозрении в коллаборационизме (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Прокуратура объявила о подозрении в коллаборационной деятельности псевдоруководителю оккупированной Новой Каховки (Херсонская область). Он призывал к сотрудничеству с российскими войсками и отрицал необходимость предоставления гумпомощи населению от украинской власти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

"При процессуальном руководстве Подольской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении жителю города Киева в коллаборационной деятельности (ч. 1, 5 ст. 111-1 УК Украины)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, подозреваемый 2 апреля принял предложение сотрудничества от представителей Вооруженных сил РФ.

Сообщается, что он был провозглашен так называемым "руководителем" временно-гражданской администрации г. Новая Каховка Херсонской области. В дальнейшем мужчина неоднократно публично призывал жителей населенного пункта к сотрудничеству с вооруженными силами государства-агрессора.

Так, в своих социальных сетях он отметил о необходимости налаживания связей с государством-агрессором и публично отрицал необходимость предоставления местному населению гуманитарной помощи от украинской власти.

Псевдоруководителю Новой Каховки сообщили о подозрении в коллаборационизме

Фото: псевдоруководителю Новой Каховки сообщили о подозрении в коллаборационизме (gp.gov.ua)

Напомним, из-за создания в Каховке (Херсонская область) незаконной оккупационной власти было открыто уголовное производство. Город временно захвачен российскими военными.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Генеральная прокуратура Украины Новая Каховка Оккупированные территории
NEWS
53-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
53-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Готов к обороне. Как под ракетными обстрелами сегодня живет Николаев
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей Готов к обороне. Как под ракетными обстрелами сегодня живет Николаев