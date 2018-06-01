Новый военный городок откроют в поселке Дачное

В Одесской области до конца года откроют новый военный городок "Дачное-2". Об этом в Twitter сообщил президент Украины Петр Порошенко.

"До конца этого года планируем открыть военный городок нового образца "Дачное-2" в Одесской области", - сообщил Порошенко.

До кінця цього року плануємо відкрити військове містечко нового зразка "Дачне-2" на Одещині.



Наші захисники повинні мати всі необхідні умови, щоб тренуватися та відпочивати після служби. Сьогодні обов'язково навідаюсь на будівництво. #НоваАрмія pic.twitter.com/yoOUO4gRzW — Петро Порошенко (@poroshenko) June 1, 2018

Напомним, ранее стало известно, что первую очередь комплекса полигона "Широкий лан" в Николаевской области введут в эксплуатацию осенью. Кроме того, до конца года планируется открытие военного городка нового образца на полигоне. По состоянию на конец марта общая строительная готовность городка составляла 35%. Разрешение на начало работ было получено 4 марта 2017 года. Ориентировочная стоимость работ составляет 370 млн гривен.

Широколановский полигон позволяет проводить тактические учения с боевой стрельбой механизированных, танковых, аэромобильных войск с применением артиллерии, средств противовоздушной обороны, тактической авиации и вертолетов огневой поддержки.