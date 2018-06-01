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В Одесской области до конца года откроют новый военный городок

НовостиОбщество    01.06.2018 - 10:21
Фото: строительство военного городка (mil.gov.ua)
Фото: строительство военного городка (mil.gov.ua)

Новый военный городок откроют в поселке Дачное

В Одесской области до конца года откроют новый военный городок "Дачное-2". Об этом в Twitter сообщил президент Украины Петр Порошенко.

"До конца этого года планируем открыть военный городок нового образца "Дачное-2" в Одесской области", - сообщил Порошенко.

 

Напомним, ранее стало известно, что первую очередь комплекса полигона "Широкий лан" в Николаевской области введут в эксплуатацию осенью. Кроме того, до конца года планируется открытие военного городка нового образца на полигоне. По состоянию на конец марта общая строительная готовность городка составляла 35%. Разрешение на начало работ было получено 4 марта 2017 года. Ориентировочная стоимость работ составляет 370 млн гривен.

Широколановский полигон позволяет проводить тактические учения с боевой стрельбой механизированных, танковых, аэромобильных войск с применением артиллерии, средств противовоздушной обороны, тактической авиации и вертолетов огневой поддержки.

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Теги публикации: Одесса, военные  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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