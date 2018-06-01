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В Одеській області до кінця року відкриють нове військове містечко

НовиниСуспільство    01.06.2018 - 10:21
Фото: будівництво військового містечка (mil.gov.ua)
Фото: будівництво військового містечка (mil.gov.ua)

Нове військове містечко відкриють у селищі Дачне

В Одеській області до кінця року відкриють нове військове містечко "Дачне-2". Про це Twitter повідомив президент України Петро Порошенко.

"До кінця цього року плануємо відкрити військове містечко нового зразка "Дачне-2" на Одещині", - повідомив Порошенко.

 

Нагадаємо, раніше стало відомо, що першу чергу комплексу полігону "Широкий лан" в Миколаївській області введуть в експлуатацію восени. Крім того, до кінця року планується відкриття військового містечка нового зразка на полігоні. Станом на кінець березня загальна будівельна готовність містечка становила 35%. Дозвіл на початок робіт було отримано 4 березня 2017 року. Орієнтовна вартість робіт становить 370 млн гривень.

Широколанівський полігон дозволяє проводити тактичні навчання з бойовою стрільбою механізованих, танкових, аеромобільних військ із застосуванням артилерії, засобів протиповітряної оборони, тактичної авіації та вертольотів вогневої підтримки.

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Теги публікації: Одеса, військові  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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