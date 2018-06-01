Нове військове містечко відкриють у селищі Дачне
В Одеській області до кінця року відкриють нове військове містечко "Дачне-2". Про це Twitter повідомив президент України Петро Порошенко.
"До кінця цього року плануємо відкрити військове містечко нового зразка "Дачне-2" на Одещині", - повідомив Порошенко.
До кінця цього року плануємо відкрити військове містечко нового зразка "Дачне-2" на Одещині.— Петро Порошенко (@poroshenko) June 1, 2018
Наші захисники повинні мати всі необхідні умови, щоб тренуватися та відпочивати після служби. Сьогодні обов'язково навідаюсь на будівництво. #НоваАрмія pic.twitter.com/yoOUO4gRzW
Нагадаємо, раніше стало відомо, що першу чергу комплексу полігону "Широкий лан" в Миколаївській області введуть в експлуатацію восени. Крім того, до кінця року планується відкриття військового містечка нового зразка на полігоні. Станом на кінець березня загальна будівельна готовність містечка становила 35%. Дозвіл на початок робіт було отримано 4 березня 2017 року. Орієнтовна вартість робіт становить 370 млн гривень.
Широколанівський полігон дозволяє проводити тактичні навчання з бойовою стрільбою механізованих, танкових, аеромобільних військ із застосуванням артилерії, засобів протиповітряної оборони, тактичної авіації та вертольотів вогневої підтримки.