В Одеській області до кінця року відкриють нове військове містечко

Нагадаємо, раніше стало відомо, що першу чергу комплексу полігону "Широкий лан" в Миколаївській області введуть в експлуатацію восени. Крім того, до кінця року планується відкриття військового містечка нового зразка на полігоні. Станом на кінець березня загальна будівельна готовність містечка становила 35%. Дозвіл на початок робіт було отримано 4 березня 2017 року. Орієнтовна вартість робіт становить 370 млн гривень.

До кінця цього року плануємо відкрити військове містечко нового зразка "Дачне-2" на Одещині. Наші захисники повинні мати всі необхідні умови, щоб тренуватися та відпочивати після служби. Сьогодні обов'язково навідаюсь на будівництво. #НоваАрмія pic.twitter.com/yoOUO4gRzW

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