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В Одесской области изменили время комендантского часа

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Одесса, Вторник 19 апреля 2022 17:34
В Одесской области изменили время комендантского часа Фото: комендантский час в Одесской области (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Одесской области изменили время комендантского часа. С 20 апреля он будет действовать с 22:00 до 05:00 часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Одесскую областную военную администрацию.

"С 20 апреля 2022 года на территории Одессы и Одесской области комендантский час (будет действовать - ред.) с 22:00 до 05:00", - говорится в распоряжении главы Одесской ОВА Максима Марченко.

Отмечается, что в указанные часы запрещается пребывание людей на улицах и других общественных местах без специально выданных пропусков.

Напомним, с сегодняшнего дня изменилось время комендантского часа в Черниговской области.

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