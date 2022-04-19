В Одесской области изменили время комендантского часа. С 20 апреля он будет действовать с 22:00 до 05:00 часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Одесскую областную военную администрацию.

"С 20 апреля 2022 года на территории Одессы и Одесской области комендантский час (будет действовать - ред.) с 22:00 до 05:00", - говорится в распоряжении главы Одесской ОВА Максима Марченко. Отмечается, что в указанные часы запрещается пребывание людей на улицах и других общественных местах без специально выданных пропусков.