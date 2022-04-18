В Черниговской области изменили время комендантского часа. В частности, с 19 апреля он продлится с 21:00 до 05:00 часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на голову Черниговской ОВА Вячеслава Чауса.

Соответствующее распоряжение № 142 издал сегодня, 18 апреля.

Как известно, в этот период запрещено находиться на улицах и в других общественных местах. Однако, в случае крайней необходимости нужно иметь при себе документы, удостоверяющие личность, или специальный пропуск.

Кроме того, общины могут самостоятельно принимать решения относительно установления сроков комендантского часа.

К тому же контролируют соблюдение комендантского часа полицейские и военные.