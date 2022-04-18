В Черниговской области изменили время комендантского часа
В Черниговской области изменили время комендантского часа. В частности, с 19 апреля он продлится с 21:00 до 05:00 часов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на голову Черниговской ОВА Вячеслава Чауса.
Соответствующее распоряжение № 142 издал сегодня, 18 апреля.
Как известно, в этот период запрещено находиться на улицах и в других общественных местах. Однако, в случае крайней необходимости нужно иметь при себе документы, удостоверяющие личность, или специальный пропуск.
Кроме того, общины могут самостоятельно принимать решения относительно установления сроков комендантского часа.
К тому же контролируют соблюдение комендантского часа полицейские и военные.
Ранее мы сообщали, что в Черниговской области разрешили продавать алкоголь.
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