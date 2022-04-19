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В Одеській області змінили час комендантської години

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Одеса, Вівторок 19 квітня 2022 17:34
В Одеській області змінили час комендантської години Фото: комендантська година в Одеській області (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Одеській області змінили час комендантської години. З 20 квітня він діятиме з 22:00 до 05:00 години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Одеську обласну військову адміністрацію.

"З 20 квітня 2022 року на території Одеси та Одеської області комендантська година (діятиме - ред.) з 22:00 до 05:00", - йдеться в розпорядженні глави Одеської ОВА Максима Марченка.

Зазначається, що в зазначені години забороняється перебування людей на вулицях та інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток.

Нагадаємо, з сьогоднішнього дня змінилося час комендантської години в Чернігівській області.

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