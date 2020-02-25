В Одесской области горит национальный природный парк

В Одесской области горит заповедная зона Нижнеднестровского национального природного парка. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу парка.

Возгорание произошло в районе 48 км трассы Одесса-Рени. Отмечается, что северный ветер раздувает огонь вдоль лимана.

Фото: пожар в природном парке (facebook.com/nizhnednestrovsky)

Как пишет одесское издание "Думская", причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Однако в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям эту информацию не подтвердили и не опровергли.

Напомним, в январе в городе Умань (Черкасская область) возник пожар на территории Софиевского парка. Возгорание произошло во время ремонта в подвале кафе, которое арендует частный предприниматель. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет.