В Одеській області горить національний природний парк

В Одеській області горить заповідна зона Нижньодністровського національного природного парку. Про це передає РБК-Україна із посиланням на прес-службу парку.

Займання сталося у районі 48 км траси Одеса-Рені. Зазначається, що північний вітер роздмухує вогонь вздовж лиману.

Фото: пожежа в природному парку (facebook.com/nizhnednestrovsky)

Як пише одеське видання "Думская", причиною пожежі стало необережне поводження із вогнем. Однак у Держслужбі з надзвичайних ситуацій цю інформацію не підтвердили і не спростували.

Нагадаємо, у січні в місті Умань (Черкаська область) виникла пожежа на території Софіївського парку. Загорання сталося під час ремонту у підвалі кафе, яке орендує приватний підприємець. Загиблих та постраждалих внаслідок події немає.