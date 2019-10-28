В Одесской области двое детей выпали из окна больницы

В Великомихайловском районе Одесской области из окна больницы выпали двое детей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Сообщается, что мальчика и девочку 2017 и 2014 года рождения изъяли представители службы по делам детей из неблагополучной семьи, после чего направили для обследования в районную больницу.

Там их поместили в палату на втором этаже, из окна которой оставленные без присмотра малыши выпали.

В результате происшествия девочка получила тяжелую черепно-мозговую травму, а ее младший брат - повреждение позвоночника.

По факту ненадлежащего исполнения обязанностей по охране жизни и здоровья детей начато уголовное производство по ч. 1 ст. 137 Уголовного кодекса Украины. За подобное правонарушение законом предусмотрено до 3 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

Напомним, 23 октября в Киеве двенадцатилетняя ученица выпрыгнула в окно на четвертом этаже школы, ее госпитализировали с травмами и переломами.

Также РБК-Украина сообщало, что в Оболонском районе Киева несовершеннолетний распылил слезоточивый газ в вестибюле школы, пострадали 10 школьников и один сотрудник.