В Одеській області двоє дітей випали з вікна лікарні

У Великомихайлівському районі Одеської області з вікна лікарні випали двоє дітей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції.

Повідомляється, що хлопчика і дівчинку 2017 і 2014 року народження вилучили представники служби у справах дітей з неблагополучної сім'ї, після чого направили для обстеження в районну лікарню.

Там їх помістили в палату на другому поверсі, з вікна якої залишені без нагляду малюки випали.

В результаті пригоди дівчинка отримала важку черепно-мозкову травму, а її молодший брат - пошкодження хребта.

За фактом неналежного виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 137 Кримінального кодексу України. За подібне правопорушення законом передбачено до 3 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років або без такого.

Нагадаємо, 23 жовтня в Києві дванадцятирічна учениця вистрибнула у вікно на четвертому поверсі школи, її госпіталізували з травмами і переломами.

Також РБК-Україна повідомляло, що в Оболонському районі Києва неповнолітній розпилив сльозогінний газ у вестибюлі школи, постраждали 10 школярів і один співробітник.