UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Одесской области по Черному морю пронесся смерч

Автор: Дмитрий Левицкий

В Одесской области сегодня заметили смерч. Стихия образовалась посреди Черного моря вблизи побережья Черноморска.

Об этом сообщил Telegram-канал Одесса Info.

На завтра в Одесской области было объявлено штормовое предупреждение.

На видео, которое записали очевидцы, можно заметить, что гигантский смерч образовался прямо в Черном море. На видео также видно, что рядом со смерчем проходит грузовое судно.

Добавим, по данным Гидрометцентра, завтра в Одесской области завтра также будет дождливая погода. Синоптики прогнозируют порывы ветра до 12 метров в секунду. Температура днем будет колебаться от +24 до + 26 градусов.

Напомним, синоптики рассказали, когда дожди отступят и в Украину вернется жаркая погода.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОдессаЧерное моресмерч