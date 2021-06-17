В Одесской области по Черному морю пронесся смерч

В Одесской области сегодня заметили смерч. Стихия образовалась посреди Черного моря вблизи побережья Черноморска.

На завтра в Одесской области было объявлено штормовое предупреждение.

На видео, которое записали очевидцы, можно заметить, что гигантский смерч образовался прямо в Черном море. На видео также видно, что рядом со смерчем проходит грузовое судно.

Добавим, по данным Гидрометцентра, завтра в Одесской области завтра также будет дождливая погода. Синоптики прогнозируют порывы ветра до 12 метров в секунду. Температура днем будет колебаться от +24 до + 26 градусов.