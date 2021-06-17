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В Одеській області по Чорному морю пронісся смерч

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Чорноморськ, Четвер 17 червня 2021 20:17
В Одеській області по Чорному морю пронісся смерч Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

В Одеській області сьогодні помітили смерч. Стихія утворилася посеред Чорного моря поблизу узбережжя Чорноморська.

Про це повідомив Telegram-канал Одеса Info.

На завтра в Одеській області було оголошено штормове попередження.

На відео, яке записали очевидці, можна помітити, що велетенський смерч утворився прямо у Чорному морі. На відео також видно, що поруч зі смерчем проходить вантажне судно.

Смерч у Чорному морі

Posted by Дмитро Левицький on Thursday, June 17, 2021

Додамо, за даними Гідрометцентру, завтра в Одеській області також буде дощова погода. Синоптики прогнозують пориви вітру до 12 метрів на секунду. Температура вдень коливатиметься від +24 до +26 градусів.

Нагадаємо, синоптики розповіли, коли дощі відступлять і в Україну повернеться спекотна погода.

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Одеса Чорне море смерч
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