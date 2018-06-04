В Одесской области в части Нацгвардии зафиксирована вспышка кори

Сейчас 16 человек готовятся к выписке

В Одесской области в части Национальной гвардии, которая дислоцируется в населенном пункте Жеребково Ананьевского района, зафиксирована вспышка кори. Об этом сообщили в Ананьевской райгосадминистрации со ссылкой на главного врача местной центральной районной больницы Анатолия Койчева.

По словам Койчева, часть военнослужащих уже выписана из больницы. Еще 16 человек готовятся к выписке.

В то же время в минувшую субботу, 2 июня, двое бойцов Нацгвардии были доставлены в больницу с подозрением на корь.

Напомним, по данным на 31 мая, в Закарпатской области с начала 2018 года зарегистрировано 2 432 случая кори, среди заболевших 1 974 ребенка и 458 взрослых.