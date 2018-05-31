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С начала года в Закарпатской области зарегистрировано 2 432 случая кори

НовостиПроисшествия    31.05.2018 - 06:48
Фото: корь в Украине (kyivcity.gov.ua)
Фото: корь в Украине (kyivcity.gov.ua)

Эпидемическая ситуация по кори в Закарпатской области остается напряженной

В Закарпатской области с начала 2018 года зарегистрировано 2 432 случая кори, среди заболевших 1 974 ребенка и 458 взрослых. Об этом говорится в сообщении на сайте Департамента здравоохранения.

Как отмечается, распространение кори по административным территориям неравномерно, больше всего случаев в течение последних недель зарегистрировано в Тячевском, Раховском, Иршавском, Мукачевском, Межгорском и Береговском районах.

По оперативным данным, в целом не имеют прививок против кори 72% заболевших лиц в 2018 году.

Кроме того, продолжается вспышка кори среди учеников общеобразовательной школы с. Черная Тиса, Раховского района. По состоянию на 30.05.2018 года общее количество заболевших школьников составляет 83 человека. Больше всего случаев среди учащихся вторых и 6 классов.

Напомним, ранее сообщалось, что 15 мая в ДОЗ сообщили о том, что в селе на Закарпатье зарегистрирована вспышка кори среди учеников школы.

 

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Темы: Корь в Украине    Теги публикации: Закарпатская область, Корь  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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