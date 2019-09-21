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В Одесской области браконьеры напали на сотрудников нацпарка

Новости » Происшествия    21.09.2019 - 23:49
В Одесской области браконьеры напали на сотрудников нацпарка
Иллюстративное фото (twitter/odesa.depo.ua)

Речь идет о нацпарке "Тузловские лиманы", где водится рыба кефаль

В Одесской области на территории Национального парку "Тузловские лиманы" браконьеры напали на сотрудников государственной охраны. Об этом сообщила исполняющая обязанности директора нацпарка Ирина Выхристюк, передает РБК-Украина со ссылкой наиздание "Думская".

По словам Выхристюк, напавшие - люди, незаконно добывающие кефаль на территории парка, напали на работников нацпарка. Они воруют рыбу с помощью незаконного канала, заявила и.о. директора.

Выхристюк подчеркнула, что работники нацпарка находились исключительно на вверенной им территории, не заходили в постройки рыбаков.

В Одесской области браконьеры напали на сотрудников нацпарка

Эту информацию подтвердил также эколог Иван Русев. Он добавил, что пограничники не реагировали на происходящее.

"На глазах вооруженных до зубов пограничников избивали службу госохраны нацпарка, вырывали фото- и видеокамеры. 40 браконьеров под прикрытием погранцов изымали тонны кефали из НПП "Тузловские лиманы" . Команда нацпарка срочно выезжает в больницу снимать побои", - написал эколог в Facebook.

Напомним, в марте в оккупированном Крыму, на побережье возле Евпатории, обнаружили тела 16 дельфинов. Еще несколько тел были замечены возле Немецкой Балки под Севастополем. Предположительно они стали жертвами браконьеров, которые ставили сети на камбалу и другую крупную рыбу.

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