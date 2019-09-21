В Одесской области браконьеры напали на сотрудников нацпарка

Иллюстративное фото (twitter/odesa.depo.ua)

Речь идет о нацпарке "Тузловские лиманы", где водится рыба кефаль

В Одесской области на территории Национального парку "Тузловские лиманы" браконьеры напали на сотрудников государственной охраны. Об этом сообщила исполняющая обязанности директора нацпарка Ирина Выхристюк, передает РБК-Украина со ссылкой наиздание "Думская".

По словам Выхристюк, напавшие - люди, незаконно добывающие кефаль на территории парка, напали на работников нацпарка. Они воруют рыбу с помощью незаконного канала, заявила и.о. директора.

Выхристюк подчеркнула, что работники нацпарка находились исключительно на вверенной им территории, не заходили в постройки рыбаков.

Эту информацию подтвердил также эколог Иван Русев. Он добавил, что пограничники не реагировали на происходящее.

"На глазах вооруженных до зубов пограничников избивали службу госохраны нацпарка, вырывали фото- и видеокамеры. 40 браконьеров под прикрытием погранцов изымали тонны кефали из НПП "Тузловские лиманы" . Команда нацпарка срочно выезжает в больницу снимать побои", - написал эколог в Facebook.

Напомним, в марте в оккупированном Крыму, на побережье возле Евпатории, обнаружили тела 16 дельфинов. Еще несколько тел были замечены возле Немецкой Балки под Севастополем. Предположительно они стали жертвами браконьеров, которые ставили сети на камбалу и другую крупную рыбу.