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В Одеській області браконьєри напали на співробітників нацпарку

Новини » Надзвичайні події    21.09.2019 - 23:49
В Одеській області браконьєри напали на співробітників нацпарку
Ілюстративне фото (twitter/odesa.depo.ua)

Йдеться про нацпарк "Тузлівські лимани", де водиться риба кефаль

В Одеській області на території Національного парку "Тузлівські лимани" браконьєри напали на співробітників державної охорони. Про це повідомила виконуюча обов'язки директора нацпарку Ірина Вихристюк, передає РБК-Україна з посиланням наиздание "Думская".

За словами Вихристюк, нападники - люди, що незаконно видобувають кефаль на території парку, напали на працівників нацпарку. Вони крадуть рибу з допомогою незаконного каналу, заявила в. о. директора.

Вихристюк підкреслила, що працівники нацпарку перебували виключно на ввіреній їм території, не заходили в будівлі рибалок.

В Одеській області браконьєри напали на співробітників нацпарку

Цю інформацію підтвердив також еколог Іван Русєв. Він додав, що прикордонники не реагували на події.

"На очах озброєних до зубів прикордонників били службу держохорони нацпарку, виривали фото - і відеокамери. 40 браконьєрів під прикриттям погранци вилучали тонни кефалі з НВП "Тузлівський лимани" . Команда нацпарку терміново виїжджає до лікарні знімати побої", - написав еколог Facebook.

Нагадаємо, в березні в окупованому Криму, на узбережжі біля Євпаторії, виявили тіла 16 дельфінів. Ще кілька тіл були помічені біля Німецької Балки під Севастополем. Імовірно вони стали жертвами браконьєрів, які ставили сітки на камбалу і іншу крупну рибу.

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