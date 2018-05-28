В Одеській області автомобіль зіткнувся з поїздом, є загиблий

Автомобіль виїхав на залізничний переїзд на забороняючий сигнал

В Одеській області легковий автомобіль виїхав на залізничний переїзд і зіткнувся з потягом, в результаті інциденту є загиблий. Про це йдеться в повідомленні "Укрзалізниці" в Facebook.

Повідомляється, що водій автомобіля Nissan на світлову і звукову сигналізацію, виїхав на переїзд і зіткнувся з поїздом № 764 Одеса-Київ, який рухався зі швидкістю 115 км/год.

За попередньою інформацією, в результаті ДТП смертельно травмовано пасажирку автомобіля. Ще двоє дітей, які знаходилися в автомобілі, госпіталізовані у важкому стані. Крім того, ще одна особа травмована.

Сьогодні на Одещині трапилася дорожньо-транспортна подія. Водій автомобіль Nissan при працюючий світловій та звуковій... Опубліковано ПАТ «Укрзалізниця» 28 травня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в ДТП у Львівській області загинули 6 осіб. Люди загинули в результаті попутного зіткнення мікроавтобуса "Мерседес Спринтер" та вантажного автомобіля.