Социальные страницы
Курси валют
USD
26.2
Курс доллара
Покупка 25.87
Продажа 26.2
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2614.95
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.86
Курс евро
Покупка 30.17
Продажа 30.86
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3052.95
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.91
Продажа 4.31
НБУ 4.24
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.2
Курс доллара
Покупка 25.87
Продажа 26.2
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2614.95
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.86
Курс евро
Покупка 30.17
Продажа 30.86
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3052.95
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.91
Продажа 4.31
НБУ 4.24
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

В Одеській області автомобіль зіткнувся з поїздом, є загиблий

НовиниНадзвичайні події    28.05.2018 - 12:35
Фото: ДТП в Одеській області (facebook.com/JSCUkrzaliznytsia)
Фото: ДТП в Одеській області (facebook.com/JSCUkrzaliznytsia)

Автомобіль виїхав на залізничний переїзд на забороняючий сигнал

В Одеській області легковий автомобіль виїхав на залізничний переїзд і зіткнувся з потягом, в результаті інциденту є загиблий. Про це йдеться в повідомленні "Укрзалізниці" в Facebook.

Повідомляється, що водій автомобіля Nissan на світлову і звукову сигналізацію, виїхав на переїзд і зіткнувся з поїздом № 764 Одеса-Київ, який рухався зі швидкістю 115 км/год.

За попередньою інформацією, в результаті ДТП смертельно травмовано пасажирку автомобіля. Ще двоє дітей, які знаходилися в автомобілі, госпіталізовані у важкому стані. Крім того, ще одна особа травмована.

 

Сьогодні на Одещині трапилася дорожньо-транспортна подія. Водій автомобіль Nissan при працюючий світловій та звуковій...

Опубліковано ПАТ «Укрзалізниця» 28 травня 2018 р.

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в ДТП у Львівській області загинули 6 осіб. Люди загинули в результаті попутного зіткнення мікроавтобуса "Мерседес Спринтер" та вантажного автомобіля.

 

У США сталася ДТП за участю 10 автомобілів, є загиблі
Теги публікації: Укрзалізниця, ДТП, Одеса, поезд  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
"Час спливає": у Нью-Йорку пройшла яскрава акція на підтримку Сенцова (фото)
"Боюся власного будинку": пронизливі фото життя українців в ООС (фото)
Українські співаки отримали нові нагороди в РФ (фото)
Настя Каменських виходить заміж: співачка показала обручку (фото)
On Top