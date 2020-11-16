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В Одесской области автобус попал в ДТП с военным тягачем, есть пострадавшая

Одесская область, Понедельник 16 ноября 2020 11:54
В Одесской области автобус попал в ДТП с военным тягачем, есть пострадавшая
Фото: ДТП в Одесской области (od.npu.gov.ua)
Автор: Андрей Козловский

В Одесской области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) между тягачом, который транспортировал военную технику, и микроавтобусом. В результате аварии пострадала женщина.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Как сообщается, военный тягач ехал по дороге в сторону пгт Черноморское до воинской части. Пересекая трассу, он не предоставил преимущества в движении Mercedes Sprinter, который двигался по главной дороге.

Для того чтобы избежать столкновения, водитель микроавтобуса вывернул руль и перевернулся. В автомобиле ехала семья из пяти человек, пострадала 44-летняя жена водителя. Ее доставили в больницу с предварительным диагнозом перелом таза.

Фото: ДТП в Одесской области (od.npu.gov.ua)

Напомним, накануне в Одесской области столкнулись два микроавтобуса, в результате чего погибли два человека и четверо получили травмы.

Кроме того, в субботу вечером во Львовской области произошло ДТП с участием двух автомобилей. В результате происшествия двое людей погибли.

Также РБК-Украина писало, что в Запорожской области рейсовый пассажирский автобус на трассе протаранил трактор.

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