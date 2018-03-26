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В Одесской области до 30 марта закроют трассу Одесса-Белгород-Днестровский

НовостиОбщество    26.03.2018 - 13:37
Фото: запрет движения (facebook.com mzd.com.ua)
Фото: запрет движения (facebook.com mzd.com.ua)

На время ремонта автомобили будут двигаться по трассе С160422 /Н-33

В Одесской области закроют проезд для транспортных средств автомобильной дорогой общего пользования национального значения Н-33 Одесса-Белгород-Днестровский-Монаши-/М-15/, км 78+950. Закрытие продлится до 30 марта, сообщили в пресс-службе "Укравтодора".

"В связи с капитальным ремонтом железнодорожного переезда временно запрещается движение транспортных средств на автомобильной дороге общего пользования национального значения Н-33 Одесса-Белгород-Днестровский-Монаши-/М-15/, км 78+950 с 08:00 26 марта до 17:00 30 марта 2018 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что движение транспортных средств будет осуществляться по автомобильной дороге местного значения С160422 /Н-33/ - ст.Шабо, согласно схеме.

 

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ Увага! з 08.00 год. 26 березня до 17.00 год. 30 березня 2018 р. тимчасове закриття руху...

Опубліковано Укравтодор 26 березень 2018 р.

Напомним, ранее сообщалось, что в Полтавской области в течение двух дней, 13 и 14 апреля, будет закрыт проезд для автомобильного транспорта по дороге Р-31 Днепр-Решетиловка.

В Полтавской области на два дня закроют проезд по трассе Н-31 В Киеве завтра будет ограничено движение транспорта по Южному и Северному мостам
Теги публикации: ограничение движения  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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