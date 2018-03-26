У Полтавській області на два дні закриють проїзд трасою Н-31

Рух всіх потягів впродовж цього періоду теж буде припинений

У Полтавській області протягом двох днів, 13 та 14 квітня, буде закрито проїзд для автомобільного транспорту дорогою Н-31 Дніпро-Решетилівка. Про це йдеться у повідомленні прес-служби "Укравтодору".

"13 та 14 квітня автодорога Н-31 Дніпро-Решетилівка на 128 км буде закрита для автомобільного транспорту. Це пов'язано з монтажем балок на шляхопроводі в с.Бутенки Кобеляцького району", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що роботи будуть проводитися безпосередньо над залізничними коліями, тому рух всіх потягів впродовж цього періоду теж буде припинений.

13 та 14 квітня автодорога Н-31 #Дніпро_Решетилівка на 128 км буде закрита для автомобільного транспорту. Це пов'язано з... Опубліковано Служба автомобільних доріг у Полтавській області - офіційна сторінка 25 березень 2018 р.

Нагадаємо, у четвер, 22 березня, проїзд автошляхами України було частково заблоковано у чотирьох областях. Причиною стали акції протесту аграріїв з блокуванням руху на автодорогах.

Так, у Рівненській області було перекрито рух на автодорозі М-06 Київ - Чоп, км 268+180 (біля с. Головниця Корецького р-ну). У Черкаській області - на автодорозі М-05 Київ - Одеса, км 210+600 (м. Умань). У Тернопільській області було перекрито рух автотранспорту на автодорозі М-12 Стрий - Тернопіль - Кропивницький - Знам’янка, км 172. У Хмельницькій області - на автодорозі М-12 Стрий - Тернопіль - Кропивницький - Знам’янка, км 280+800.