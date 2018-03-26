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В Одеській області до 30 березня закриють трасу Одеса-Білгород-Дністровський

НовиниСуспільство    26.03.2018 - 13:37
Фото: заборона руху (facebook.com mzd.com.ua)
Фото: заборона руху (facebook.com mzd.com.ua)

На час ремонту автомобілі рухатимуться трасою С160422 /Н-33

В Одеській області закриють проїзд для транспортних засобів автомобільною дорогою загального користування національного значення Н-33 Одеса-Білгород-Дністровський-Монаші-/М-15/, км 78+950. Закриття триватиме до 30 березня, повідомили у прес-службі "Укравтодору".

"У зв'язку з капітальним ремонтом залізничного переїзду тимчасово забороняється рух транспортних засобів на автомобільній дорозі загального користування національного значення Н-33 Одеса-Білгород-Дністровський-Монаші-/М-15/, км 78+950 з 08:00 26 березня до 17:00 30 березня 2018 року",  - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що рух транспортних засобів буде здійснюватися по автомобільній дорозі місцевого значення С160422 /Н-33/ - ст.Шабо, згідно схеми.

 

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ Увага! з 08.00 год. 26 березня до 17.00 год. 30 березня 2018 р. тимчасове закриття руху...

Опубліковано Укравтодор 26 березень 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Полтавській області протягом двох днів, 13 та 14 квітня, буде закрито проїзд для автомобільного транспорту дорогою Н-31 Дніпро-Решетилівка.

У Полтавській області на два дні закриють проїзд трасою Н-31 У Києві завтра буде обмежено рух транспорту по Південному та Північному мостах
Теги публікації: ограничение движения  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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