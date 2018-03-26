В Одеській області до 30 березня закриють трасу Одеса-Білгород-Дністровський

На час ремонту автомобілі рухатимуться трасою С160422 /Н-33

В Одеській області закриють проїзд для транспортних засобів автомобільною дорогою загального користування національного значення Н-33 Одеса-Білгород-Дністровський-Монаші-/М-15/, км 78+950. Закриття триватиме до 30 березня, повідомили у прес-службі "Укравтодору".

"У зв'язку з капітальним ремонтом залізничного переїзду тимчасово забороняється рух транспортних засобів на автомобільній дорозі загального користування національного значення Н-33 Одеса-Білгород-Дністровський-Монаші-/М-15/, км 78+950 з 08:00 26 березня до 17:00 30 березня 2018 року", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що рух транспортних засобів буде здійснюватися по автомобільній дорозі місцевого значення С160422 /Н-33/ - ст.Шабо, згідно схеми.

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ Увага! з 08.00 год. 26 березня до 17.00 год. 30 березня 2018 р. тимчасове закриття руху... Опубліковано Укравтодор 26 березень 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Полтавській області протягом двох днів, 13 та 14 квітня, буде закрито проїзд для автомобільного транспорту дорогою Н-31 Дніпро-Решетилівка.