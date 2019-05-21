В Одесской обл. начались испытания отечественных ракет

В Одесской области стартовали испытания украинских ракетных комплексов типа "Ольха" и "Нептун". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский милитаристский портал.

Отмечается, что 21 мая проходит подготовительный этап испытания систем на суше и к самим пускам, которые пройдут 22-24 мая.

В связи с этим в Черном море перекрыли район в координатах: 45.5219N 30.1355E; 44.5622N 31.1817E; 44.3717N 30.2838E; 45.1428N 30.1457E; 45.4215N 29.5634E; 45.5219N 30.1355E.

По программе испытаний состоятся очередные пуски ракетного комплекса "Ольха-М", а также "Ольха-Р", детали о которых пока не сообщается. Кроме них ожидаются полеты ракетного комплекса ЖК-360МЦ "Нептун" с головкой самонаведения (ГСН).

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в период период с 15 по 18 мая на территории полигона села Гончаровское в Черниговской области состоялось передвижения военной техники, а также боевые стрельбы из разных систем.

Кроме того, в Украине состоялись успешные испытания и боевые стрельбы ракетных комплексов. Об этом заявил секретарь СНБО Украины Александр Турчинов после боевых стрельб зенитных ракетных комплексов С-125, "Куб", "Рокач" и "Тор" на полигоне "Ягорлик".