ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Одеській обл. почалися випробування вітчизняних ракет

Новини » Суспільство    21.05.2019 - 20:30
В Одеській обл. почалися випробування вітчизняних ракет
Ілюстративне фото (rnbo.gov.ua)

21 травня проходить підготовчий етап випробування систем на суші і до самих запусків, які пройдуть 22-24 травня

В Одеській області стартували випробування українських ракетних комплексів типу "Вільха" та "Нептун". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український мілітарний портал.

Наголошується, що 21 травня проходить підготовчий етап випробування систем на суші і до самих запусків, які пройдуть 22-24 травня.

У зв'язку з цим у Чорному морі перекрили район в координатах: 45.5219 N 30.1355 E; 44.5622 N 31.1817 E; 44.3717 N 30.2838 E; 45.1428 N 30.1457 E; 45.4215 N 29.5634 E; 45.5219 N 30.1355 E.

За програмою випробувань відбудуться чергові пуски ракетного комплексу "Вільха-М", а також "Вільха-Р", деталі про які поки не повідомляється. Крім них очікуються польоти ракетного комплексу РК-360МЦ "Нептун" з головкою самонаведення (ГСН).

В Одеській обл. почалися випробування вітчизняних ракетНагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в період період з 15 по 18 травня на території полігону села Гончарівське в Чернігівській області відбулося пересування військової техніки, а також бойові стрільби з різних систем.

Крім того, в Україні відбулися успішні випробування і бойові стрільби ракетних комплексів. Про це заявив секретар РНБО України Олександр Турчинов після бойових стрільб зенітних ракетних комплексів С-125, "Куб", "Рокач" і "Тор" на полігоні "Ягорлик".

 

У Чернігівській області проведуть бойові стрільби Україна і Британія провели військові тренування в Чорному морі
Новини України Одесавоенные учения
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся