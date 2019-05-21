В Одеській обл. почалися випробування вітчизняних ракет

Ілюстративне фото (rnbo.gov.ua)

21 травня проходить підготовчий етап випробування систем на суші і до самих запусків, які пройдуть 22-24 травня

В Одеській області стартували випробування українських ракетних комплексів типу "Вільха" та "Нептун". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український мілітарний портал.

Наголошується, що 21 травня проходить підготовчий етап випробування систем на суші і до самих запусків, які пройдуть 22-24 травня.

У зв'язку з цим у Чорному морі перекрили район в координатах: 45.5219 N 30.1355 E; 44.5622 N 31.1817 E; 44.3717 N 30.2838 E; 45.1428 N 30.1457 E; 45.4215 N 29.5634 E; 45.5219 N 30.1355 E.

За програмою випробувань відбудуться чергові пуски ракетного комплексу "Вільха-М", а також "Вільха-Р", деталі про які поки не повідомляється. Крім них очікуються польоти ракетного комплексу РК-360МЦ "Нептун" з головкою самонаведення (ГСН).

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в період період з 15 по 18 травня на території полігону села Гончарівське в Чернігівській області відбулося пересування військової техніки, а також бойові стрільби з різних систем.

Крім того, в Україні відбулися успішні випробування і бойові стрільби ракетних комплексів. Про це заявив секретар РНБО України Олександр Турчинов після бойових стрільб зенітних ракетних комплексів С-125, "Куб", "Рокач" і "Тор" на полігоні "Ягорлик".