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У отравившихся шаурмой в Одесской области нашли сальмонеллу

Новости » Происшествия    03.09.2019 - 15:04
У отравившихся шаурмой в Одесской области нашли сальмонеллу
Иллюстративное фото (thequestion.ru)

У 13 пострадавших нашли кишечную палочку

Среди отравившихся шаурмой людей в поселке Авангард Одесской области, у 13 человек выявили кишечную палочку Salmonella enteritidis. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госпродпотребслужбы.

Отмечается, что в результате вспышки заболевания острой кишечной инфекцией среди людей, употреблявших шаурму в одной из точек поселка, у 13 людей нашли кишечную палочку.

"При лабораторном обследовании у 13 больных выявлена ​​Salmonella enteritidis", - говорится в сообщении.

Еще 1 сентября Госпродпотребслужба начала санитарно-эпидемиологическое расследование. Установлено, что больные приобрели шаурму в торговом павильоне "Седьмое небо". На момент расследования он уже был закрыт. Отмечается, что государственная регистрация павильона отсутствует.

Также сообщается, что по результатам проверки установлены многочисленные нарушения требований санитарного законодательства и законодательства о безопасности пищевых продуктов. Это, вероятно, обусловило возникновение вспышки.

Напомним, ранее сообщалось о 37 госпитализированных в результате отравления шаурмой. Изначально сообщалось о 21 пострадавшем, но с каждым днем количество обращений в больницу возрастало.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве студенты массово отравились шаурмой на улице Борщаговская. По состоянию на вечер 2 сентября, 7 человек госпитализированы.

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