В Одесском заливе танкер сорвало с якоря и относит в сторону Одессы

В Одесском заливе из-за сильного шторма сорвало с якоря и отнесло танкер Delfi (IMO 8866266) под флагом Молдовы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Думская".

Отмечается, что, судно изначально было в акватории порта "Южный". Его сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы.

Сначала сообщалось, что на борту находятся три человека, по другим источником на Delfi - не меньше 15 человек.

"У судна отказала машина. Его относит к Ланжерону. Из порта на спасение вышел большой частный буксир "Австралия", - говорится в сообщении.

Также в заливе работают катера Морской поисково-спасательной службы. Кроме того, из "Южного" вышел мощный буксир "Иванов".

Буксир "Австралия" пытается снять с борта людей.

Сообщается, что сильный шторм (скорость ветра 12 м/с, высота волны 2,3 метра) мешает спасательной операции.

Длина "Делфи" 60 метров, ширина - 10 метров, водоизмещение около 1600 тонн.

Напомним, днем 21 ноября одесский аэропорт приостанавливал вылеты и посадки из-за поломки самолета. У частного самолета Gulfstream G150, который выполнял рейс в Дубай, на взлете подломилась стойка шасси.

Вечером 21 ноября в международном аэропорту "Одесса" случилось второе ЧП - Boeing 737 турецкой авиакомпании Turkish Airlines во время посадки сломал стойку переднего шасси. Из-за инцидента аэропорт "Одесса" приостановил полеты до 01:00 22 ноября.